"Пухляш" из Little Big стал телеведущим

На телеканале "Муз-ТВ" 23 апреля стартовало трэвел-шоу "Приехали!", ведущим которого стал актер и шоумен, танцор коллектива Little Big Дмитрий Красилов, также известный как "Пухляш".
В первом выпуске Красилов оказался в Улан-Удэ. Кроме того, Дмитрий побывает на Тихоокеанском флоте, в Махачкале, в Казани. В каждом городе съемочная группа угощается национальными блюдами.
"Попробовал медвежью лапу – вкус специфический, по ощущениям обычное мясо, оно хорошо жуется, но для меня это не было прям "вау", просто очень необычно и оригинально! Я поел и поставил галочку, что пробовал лапу медведя!" - поделился Красилов в беседе с Teleprogramma.pro.
В Иркутске прямо на Байкале, продолжил Красилов, для съемочной группы накрыли ледяной стол со свежесваренной ухой!