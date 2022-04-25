Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+13° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
1 час назад

"Пухляш" из Little Big стал телеведущим

Газета.Ru

На телеканале "Муз-ТВ" 23 апреля стартовало трэвел-шоу "Приехали!", ведущим которого стал актер и шоумен, танцор коллектива Little Big Дмитрий Красилов, также известный как "Пухляш".

"Пухляш" из Little Big стал телеведущим
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В первом выпуске Красилов оказался в Улан-Удэ. Кроме того, Дмитрий побывает на Тихоокеанском флоте, в Махачкале, в Казани. В каждом городе съемочная группа угощается национальными блюдами.

"Попробовал медвежью лапу – вкус специфический, по ощущениям обычное мясо, оно хорошо жуется, но для меня это не было прям "вау", просто очень необычно и оригинально! Я поел и поставил галочку, что пробовал лапу медведя!" - поделился Красилов в беседе с Teleprogramma.pro.

В Иркутске прямо на Байкале, продолжил Красилов, для съемочной группы накрыли ледяной стол со свежесваренной ухой!

ТВ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители