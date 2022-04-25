"Пухляш" из Little Big стал телеведущим

"Попробовал медвежью лапу – вкус специфический, по ощущениям обычное мясо, оно хорошо жуется, но для меня это не было прям "вау", просто очень необычно и оригинально! Я поел и поставил галочку, что пробовал лапу медведя!" - поделился Красилов в беседе с Teleprogramma.pro.