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2 часа назад

Алиса Мон рассказала о своих впечатлениях после "Маски"

Мира Маркина

Во втором полуфинале третьего сезона популярного шоу "Маска", выходящего в эфир на канале НТВ, помимо пяти основных конкурсантов приняли участие два приглашенных гостя. Один из них был в маске Миши - Игорь Саруханов, а второй стала Алиса Мон, скрывшаяся под маску Котика.

Алиса Мон рассказала о своих впечатлениях после "Маски"
Фото: Кадр из передачиКадр из передачи

После ее исполнения песни "Вечная любовь" Филипп Киркоров был твердо уверен, что на сцене Мария Распутина. Алисе удалось своим голосом ввести в заблуждение всех сидящих в студии. Она поделилась с Teleprogramma.pro своими впечатлениями:

«Никогда не пыталась петь эту песню раньше, но я люблю эксперименты. Голосовая «большая» песня требует широты не только души, но и груди. Вот я и представила себя огромной тетей, килограмм на 80 больше, чем я есть. И все, процесс пошел! (...) Котик в платье — это оригинально. Голова у костюма была очень тяжелой. Ощущения как в танке. Но со всем можно справиться, там главное — без паники, наш девиз: «Назад дороги нет!» - поделилась эмоциями артистка.

Ранее мы рассказали, как Киркоров от неловкости сполз под стол, осознав свою ошибку.

ТВ,Игорь Саруханов,Филипп Киркоров,
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