Алиса Мон рассказала о своих впечатлениях после "Маски"

«Никогда не пыталась петь эту песню раньше, но я люблю эксперименты. Голосовая «большая» песня требует широты не только души, но и груди. Вот я и представила себя огромной тетей, килограмм на 80 больше, чем я есть. И все, процесс пошел! (...) Котик в платье — это оригинально. Голова у костюма была очень тяжелой. Ощущения как в танке. Но со всем можно справиться, там главное — без паники, наш девиз: «Назад дороги нет!» - поделилась эмоциями артистка.