Алиса Мон рассказала о своих впечатлениях после "Маски"

Во втором полуфинале третьего сезона популярного шоу "Маска", выходящего в эфир на канале НТВ, помимо пяти основных конкурсантов приняли участие два приглашенных гостя. Один из них был в маске Миши - Игорь Саруханов, а второй стала Алиса Мон, скрывшаяся под маску Котика.
После ее исполнения песни "Вечная любовь" Филипп Киркоров был твердо уверен, что на сцене Мария Распутина. Алисе удалось своим голосом ввести в заблуждение всех сидящих в студии. Она поделилась с Teleprogramma.pro своими впечатлениями:
«Никогда не пыталась петь эту песню раньше, но я люблю эксперименты. Голосовая «большая» песня требует широты не только души, но и груди. Вот я и представила себя огромной тетей, килограмм на 80 больше, чем я есть. И все, процесс пошел! (...) Котик в платье — это оригинально. Голова у костюма была очень тяжелой. Ощущения как в танке. Но со всем можно справиться, там главное — без паники, наш девиз: «Назад дороги нет!» - поделилась эмоциями артистка.
Ранее мы рассказали, как Киркоров от неловкости сполз под стол, осознав свою ошибку.