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1 час назад

Актер Дятлов заявил, что ему предлагали стать Улиткой и Муравьем на "Маске"

Газета.Ruиещё 1

Актер Евгений Дятлов в беседе с Teleprogramma.pro признался, что изначально хотел выступать в костюме Улитки на шоу «Маска». Свой выбор он объяснил тем, что считает себя слишком старым для танцев на телешоу.

Дятлов рассказал, кем ему предлагали стать на "Маске"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мне предложили на выбор несколько эскизов. Среди них запомнился костюм Улитки — огромный такой, с домиком на колесиках. Я сначала хотел выбрать этот неповоротливый образ, потому что в нем затруднительно танцевать. Подумалось: "Ну куда мне плясать, я ж уже не мальчик"»,

— заявил Дятлов.

Помимо этого, актеру предложили выступать в костюме Муравья, однако тот сидел слишком плотно по фигуре и требовал серьезной подготовки. Дятлов подчеркнул, что итоговый образ Мухомора ему понравился сразу же.

ТВ,Маска,Евгений Дятлов,
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