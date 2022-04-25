Дятлов рассказал, кем ему предлагали стать на "Маске"

«Мне предложили на выбор несколько эскизов. Среди них запомнился костюм Улитки — огромный такой, с домиком на колесиках. Я сначала хотел выбрать этот неповоротливый образ, потому что в нем затруднительно танцевать. Подумалось: "Ну куда мне плясать, я ж уже не мальчик"»,