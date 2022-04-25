Сколько Бузова получила за участие в "Ледниковом периоде"

Не секрет, что многие знаменитости получают за участие в проекте гораздо больше именитых спортсменов. StarHit.ru удалось выяснить, сколько певица Ольга Бузова получила за "Ледниковый период".

Фото: Кадр из шоу "Ледниковый период" Кадр из шоу "Ледниковый период"

Так, за участие в шоу Бузова заработала 325 тысяч рублей, при том, что гонорар фигуристки Евгении Медведевой в новом сезоне составил 275 тысяч рублей.

В проекте "Ледниковый период" Ольга Бузова выступала в паре фигуристом Дмитрием Соловьевым. Они дошли до финала, однако победить таки не удалось. Евгения Медведева в паре с популярным блогером Даней Милохиным заняла третье место.