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53 минуты назад

Сколько Бузова получила за участие в "Ледниковом периоде"

Мария Иглина

Не секрет, что многие знаменитости получают за участие в проекте гораздо больше именитых спортсменов. StarHit.ru удалось выяснить, сколько певица Ольга Бузова получила за "Ледниковый период".

Сколько Бузова получила за участие в "Ледниковом периоде"
Фото: Кадр из шоу "Ледниковый период"Кадр из шоу "Ледниковый период"

Так, за участие в шоу Бузова заработала 325 тысяч рублей, при том, что гонорар фигуристки Евгении Медведевой в новом сезоне составил 275 тысяч рублей.

В проекте "Ледниковый период" Ольга Бузова выступала в паре фигуристом Дмитрием Соловьевым. Они дошли до финала, однако победить таки не удалось. Евгения Медведева в паре с популярным блогером Даней Милохиным заняла третье место.

Ранее стало известно, сколько зарабатывают Ивлеева и Собчак.

ТВ,Евгения Медведева,Дмитрий Соловьев,Ольга Бузова,
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