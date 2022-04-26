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1 час назад

СТС покажет новый фильм Бондарчука

New Magazineиещё 1

С 1 по 10 мая зрителей СТС ждут всероссийские телепремьеры — большие проекты и кинохиты последних лет.

СТС покажет новый фильм Бондарчука
Фото: Кадр из фильма "Брестская крепость"Кадр из фильма "Брестская крепость"

Особенным подарком в праздники станет документальный фильм «Бондарчук.Battle», в котором Фёдор Бондарчук представит личный взгляд на творчество своего отца — автора легендарной киноэпопеи «Война и мир» и обладателя «Оскара». Благодаря уникальной хронике и редким кадрам проект позволит по-новому взглянуть на знаменитого актёра и режиссёра Сергея Бондарчука. 9 мая в 00:10 зрители увидят его на полях батальных сцен, семейных застольях и в воспоминаниях коллег и близких.

День Победы канал предлагает отметить в компании героев военной драмы «Туман»(13:00), премьерной картины «Рядовой Чээрин» (18:20), снятой по повести якутского писателя-фронтовика Тимофея Сметанина, а также «Брестской крепости» (20:00) с Павлом Деревянко и Андреем Мерзликиным. Накануне, 8 мая, зрители смогут окунуться в мир масштабного исторического эпоса «Легенда о Коловрате» (21:00).

Кроме исторических картин, канал приготовил большие анимационные телепремьеры. 1 мая в 19:10 выходит фаворит «Оскара» прошлого года — мультфильм «Душа», который расскажет историю музыканта Джо, готового ради своей мечты вернуться с того света. Герои другой телепремьеры —«Тролли. Мировой тур» — 2 мая в 10:15 заговорят и запоют голосами Димы Билана, Виктории Дайнеко и Полины Гагариной.

7 мая в 19:00 в эфире появится номинант на «Оскар»—«Райя и последний дракон» — анимационная история об отважной дочери вождя и харизматичном драконе, которых озвучили Марина Александрова и Ирина Пегова. Также поклонников семейного кино ждут трогательные приключения верного питомца в дилогии «Собачья жизнь» (3 мая в 12:00) и предыстория главного злодея русских сказок в мультфильме «Кощей. Начало» (8 мая в 19:05).

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