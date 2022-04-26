Волочкова сообщила о возвращении в эфир "Пусть говорят"

Анастасия Волочкова в своем Telegram-канал анонсировала новый выпуск ток-шоу "Пусть говорят".

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"Съемки на Первом вновь начались. Сегодня первая запись после перерыва", - написала балерина.

Она довольно часто появлялась в эпизодах программы. Выпуски с Волочковой собирают высокие рейтинги.

Пока сюжет и точная дата выхода нового эпизода шоу не называются. "Пусть говорят" не выходит в эфир уже около двух месяцев.

Единственным развлекательным шоу на Первом канале, которое выходило за время перерыва, стало "Голос. Дети". Уже 30 апреля состоится его финал. Зрителям предстоит решить судьбу участников вокального телепроекта.