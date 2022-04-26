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3 часа назад

Волочкова сообщила о возвращении в эфир "Пусть говорят"

Газета.Ruиещё 1

Анастасия Волочкова в своем Telegram-канал анонсировала новый выпуск ток-шоу "Пусть говорят".

Волочкова сообщила о возвращении в эфир "Пусть говорят"
Фото: РИА «Новости»РИА «Новости»

"Съемки на Первом вновь начались. Сегодня первая запись после перерыва", - написала балерина.

Она довольно часто появлялась в эпизодах программы. Выпуски с Волочковой собирают высокие рейтинги.

Пока сюжет и точная дата выхода нового эпизода шоу не называются. "Пусть говорят" не выходит в эфир уже около двух месяцев.

Единственным развлекательным шоу на Первом канале, которое выходило за время перерыва, стало "Голос. Дети". Уже 30 апреля состоится его финал. Зрителям предстоит решить судьбу участников вокального телепроекта.

Ранее фанаты предложили Волочковой слетать с балалаечником на Мальдивы. Многие подписчики предположили, что балерина планирует завести роман с музыкантом, с которым она появилась на общем фото с празднования Пасхи.

ТВ,Анастасия Волочкова,Первый канал,
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