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1 час назад

Пухляш из клипа Little Big получил обморожение

Мира Маркина

Известный российский танцор и актер Дмитрий Красилов стал ведущим шоу о путешествиях «Приехали» («Муз-ТВ»). Шоумен рассказал в беседе с «Телепрограммой», как получил обморожение на съемках программы.

Пухляш из клипа Little Big получил обморожение
Фото: t.me/@DKrasiLOVEt.me/@DKrasiLOVE

Дмитрий уточнил, что обморожение случилось с ним в Иркутске. Он назвал этот город самым холодным в России.

«Мы снимали [выпуск] без перерывов четыре часа, уже под вечер, в самый мороз. (...) Когда я зашел в автобус погреться, то просто не чувствовал рук», — поделился ведущий.

С тех пор, признался артист, команда проекта каждый день перед съемками помогала ему тепло одеваться.

Ранее мы рассказывали о жестоких условиях на съемках популярного на ТНТ реалити-шоу.

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