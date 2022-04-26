Пухляш из клипа Little Big получил обморожение

Известный российский танцор и актер Дмитрий Красилов стал ведущим шоу о путешествиях «Приехали» («Муз-ТВ»). Шоумен рассказал в беседе с «Телепрограммой», как получил обморожение на съемках программы.

Фото: t.me/@DKrasiLOVE t.me/@DKrasiLOVE

Дмитрий уточнил, что обморожение случилось с ним в Иркутске. Он назвал этот город самым холодным в России.

«Мы снимали [выпуск] без перерывов четыре часа, уже под вечер, в самый мороз. (...) Когда я зашел в автобус погреться, то просто не чувствовал рук», — поделился ведущий.

С тех пор, признался артист, команда проекта каждый день перед съемками помогала ему тепло одеваться.