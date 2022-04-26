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4 часа назад

Джамшут из шоу «Наша Russia» оказался в приюте для бездомных

Мира Маркина

Недавно Валерий Магдьяш стал героем шоу «За гранью». Актеру, сыгравшему Джамшута в шоу «Наша Russia», сейчас 70 лет. Редакторы НТВ обнаружили знаменитость в приюте для бездомных.

Джамшута из шоу «Наша Russia» обнаружили в приюте для бездомных
Фото: Кадр из программы «Наша Russia»Кадр из программы «Наша Russia»

Артист рассказал, что в 2011 году, после окончания съемок в проекте «Наша Russia», он продал квартиру, чтобы вложить все деньги в бизнес. Но на актера напали, ударили его по голове арматурой и забрали вырученные средства. Валерий впал в кому и провел в таком состоянии несколько дней. Когда актер поправился, стало очевидно, что ему некуда идти. Денег на жизнь тоже не было.

К 2018-м году Магдьяш окончательно опустился и пропал из поля общественного зрения. Несколько месяцев назад помочь актеру решил Валерий Файкин, общественный деятель. К нему обратились неравнодушные поклонники Валерия Магдьяша. Но артист так и не смог наладить нормальную жизнь. Сейчас по протекции Файкина его поселили в приюте для бездомных, расположенном в пригороде Пятигорска.

В студии программы «За гранью» Валерий рассказал, как потерял связь с детьми и внуками. Этот факт очень беспокоит его. Коллеги актера, ставшие гостями шоу, говорили, что были уверенны в гибели Магдьяша, новость о которой якобы появилась еще несколько лет назад.

Ранее мы писали о том, что стало с Катькой из фильма «Бумер».

ТВ,Бумер,Валерий Магдьяш,
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