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1 час назад

Галустян признался, каково работать с Бузовой

Мария Каткова

Актер и шоумен Михаил Галустян, который ведет шоу "Звезды в Африке" вместе с Ольгой Бузовой, рассказал о том, как проходит его работа со знаменитостью. Об этом он сообщил в интервью Teleprogramma.pro.

Галустян признался, каково работать с Бузовой
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Он отметил, что некоторе его коллеги пожаловались на то, что им тяжело работать со звездой, но он этого не заметил, так как их характеры похожи.

"Не могу сказать, что другим людям легко работать с Олей, так как она очень требовательная и к себе, и к коллегам. Но поскольку я такой же, то мне с Олей очень комфортно работать"

Он также назвал Бузову "очень работоспособной" и отметил, что она приковывает к себе внимание всех окружающих.

Ранее Галустян рассказал о деньгах на карманные расходы своих дочерей.

ТВ,Михаил Галустян,
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