Бабкина против Зыкиной: что не поделили певицы

Певица Надежда Бабкина в эфире YouTube-шоу "Историс — Откройте, Давид!" рассказала о непростых отношениях с покойной Людмилой Зыкиной. Об истории конфликта читайте в материале "Рамблера".

В комментарии ТАСС в 2019 году, в честь 90-летия со дня рождения Зыкиной, Бабкина заявила, что певица была ее идеалом и примером для подражания с детства, "личностью века, титаном вне времени, вне пространства, вне моды". Между артистками была разница в 21 год.

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"Я подражала ей, хотя имела голос, ни на чей не похожий. Я даже хотела поступать в Музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова, потому что она в нем училась", — рассказывала Бабкина.

Впервые она встретила своего кумира в Институте имени Гнесиных:

"Представляете, что такое воочию увидеть своего кумира детства? Но самое потрясающее чувство испытываешь, когда этот кумир признает тебя в профессии, высоко оценивает твою работу".

По словам Бабкиной, после встречи на фестивале "Песни России", который организовала артистка, Зыкина похвалила ее:

"Буквально через несколько дней получаю от нее сообщение: "Это фантастично! Я не смогла такого сделать и вряд ли смогу, а ты не бросай". Словно благословила. Эти слова навсегда останутся в моем сердце. Ничто не может сравниться с признанием такого великого человека".

Еще один раз Зыкина вступилась за певицу, когда пришла на скандальный спектакль, за который все ругали артистку. Она отметила смелость Бабкиной и призвала не слушать то, что говорят вокруг.

Однако теперь Бабкина призналась, что они никогда не были подругами, и Зыкина проявляла холодность.

"Наверное, какая-то ревность была. Ну, наверное, она чувствовала во мне какую-то личность. Я так думаю. Но она всегда в ключевых моментах в моей жизни присутствовала", — сказала народная артистка.

Конфликт начался после того, как Бабкина отказалась отдать солисток "Русской песни", которые должны были подпевать Зыкиной на концертах. Из-за этого Зыкина даже "подсуживала" против нее, сидя среди членов жюри музыкального конкурса. Бабкина хотела получить первое место, но не смогла: