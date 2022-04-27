Звезда "Аншлага" оценила актрис из Comedy Woman

Российская артистка Клара Новикова оценила участниц юмористических проектов Comedy Woman и «Женский стендап». Своим отношением она поделилась в интервью актеру Вячеславу Манучарову на YouTube.

Она также отметил, что смотрит «Женский стендап», но иногда ей хочется выключить шоу из-за неприличных шуток, которые звучат со сцены. Однако она отметила, что аудитория юмористок понимает их шутки.