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33 минуты назад

Звезда "Аншлага" оценила актрис из Comedy Woman

Мария Каткова

Российская артистка Клара Новикова оценила участниц юмористических проектов Comedy Woman и «Женский стендап». Своим отношением она поделилась в интервью актеру Вячеславу Манучарову на YouTube.

Звезда "Аншлага" оценила актрис из Comedy Woman
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Артистка отметила, что положительно относится к участницам шоу.

«Чудные девки, очень органичные, очень яркие», — отметила Новикова.

Она также отметил, что смотрит «Женский стендап», но иногда ей хочется выключить шоу из-за неприличных шуток, которые звучат со сцены. Однако она отметила, что аудитория юмористок понимает их шутки.

Ранее сообщалось, что комик рассказал, как КВН испортил его отношения.

ТВ,Клара Новикова,Вячеслав Манучаров,
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