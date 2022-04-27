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2 часа назад

«Плакала от жалости»: ведущая «Слабого звена» рассказала о закулисье шоу

Диана Товсепова

Телеведущая и трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и Мария Киселева рассказала, что происходило с ней на съемках некогда популярной передачи "Слабое звено".

«Плакала от жалости»: ведущая «Слабого звена» рассказала о закулисье шоу
Фото: Кадр из передачи "Слабое звено"Кадр из передачи "Слабое звено"

"Я могла плакать от жалости к участникам, такое могло быть. Но они этого не видят. Никогда. Это могло произойти тогда, когда я уходила с площадки. Я могу дать волю своим эмоциям: расплакаться или рассмеяться. Да, были такие моменты, когда я переживала за игроков, считала, что что-то было несправедливо или неправильно. Но это никак не влияет на игру, потому что я лишь комментирую, а подвести к выбору не могу, — рассказала Мария Киселева в интервью для YouTube-канала RTVI.

Ведущая призналась, что пресекала попытки участников схитрить и откровенно высказывала мнение о поступках участников.

"Если человек играет несправедливо, то я говорю, что это нечестно. Программа отличается тем, что я не поддерживаю игроков, как это бывает в добрых передачах. Тут все от обратного. Но если у человека много знаний и он замечательно себя ведет, то я могу его похвалить и сказать, что он прекрасен и с него нужно брать пример", — объяснила она.

При этом, по ее словам, бывали и такие курьезы, что Киселевой с трудом удалось сдержать смех.

Ранее мы писали о том, как звезда "Аншлага" оценила актрис из Comedy Woman.

ТВ,Мария Киселева,
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