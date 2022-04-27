«Плакала от жалости»: ведущая «Слабого звена» рассказала о закулисье шоу

"Я могла плакать от жалости к участникам, такое могло быть. Но они этого не видят. Никогда. Это могло произойти тогда, когда я уходила с площадки. Я могу дать волю своим эмоциям: расплакаться или рассмеяться. Да, были такие моменты, когда я переживала за игроков, считала, что что-то было несправедливо или неправильно. Но это никак не влияет на игру, потому что я лишь комментирую, а подвести к выбору не могу, — рассказала Мария Киселева в интервью для YouTube-канала RTVI.