Раскрыты суммы гонораров зрителей в шоу «Малахов» и «Голос. Дети»

Зрителям нового ток-шоу «Малахов», которое, предположительно, выйдет в эфир после майских праздников на телеканале «Россия», платят по 900 рублей за работу с обеда до вечера на записи трех программ. Больше можно получить только на съемках передачи «О самом главном», посвященной вопросам здоровья. За рабочий день в студии платят 800 рублей, однако еще 500 рублей дают за вопрос докторам.

Фото: Мослента Мослента

Гонорар размером 700 рублей получают зрители телелотереи «Русское лото» и познавательного-развлекательного шоу «Назад в будущее». Чуть больше — 750 рублей — платят на съемках ток-шоу «ДНК», однако подработке придется уделить целый день, в то время как на «Русском лото» зрителей приглашают в студию с обеда.

600 рублей составляет гонорар за участие в передаче «За гранью», посвященной остросоциальным темам. Зрителей встречают в студии в 9 утра, съемки идут до 19 часов, как правило, с перерывом. За участие в съемках вокального шоу «Голос. Дети» платят 500 рублей, сбор участников начинается вечером — в 19:30. Столько же получают зрители развлекательной передачи «Привет, Андрей!». Однако в день снимается сразу две программы, 500 рублей платят за участие в одной из них.