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2 часа назад

Айза призналась, что флиртовала со всеми на "Звездах в Африке"

Газета.Ru

Блогер Айза в интервью с Лаурой Джугелией заявила, что флиртовала на шоу "Звезды в Африке" не только с футболистом Вячеславом Малафеевым.

Айза призналась, что со всеми флиртовала на "Звездах в Африке"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Да, я флиртовала. Не знаю, почему не вставили, как я флиртовала с Ягудиным, с операторами, да со всеми. Когда флиртовали со мной, этого не показывали",

— посетовала Айза.

Она призналась, что они с Малафеевым обсуждали интимные подробности его личной жизни. Он также поведал блогеру о проблемах в браке. По словам Айзы, их с Ягудиным в шутку называли ее мужьями.

Вместе с этим она опровергла слухи о "страстной ночи в Африке" с Малафеевым. Блогер рассказала, как однажды ей написала жена Малафеева, намекая на интимную близость между ней и ее мужем.

Блогер отметила, что поступила неправильно, оказывая знаки внимания футболисту. Айза добавила, что операторы шоу говорили ей, будто она нравится Малафееву. Блогер подозревает, что они делали это ради интриги на проекте.

ТВ,Вячеслав Малафеев,
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