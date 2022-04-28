Айза призналась, что со всеми флиртовала на "Звездах в Африке"

Блогер Айза в интервью с Лаурой Джугелией заявила, что флиртовала на шоу "Звезды в Африке" не только с футболистом Вячеславом Малафеевым.

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"Да, я флиртовала. Не знаю, почему не вставили, как я флиртовала с Ягудиным, с операторами, да со всеми. Когда флиртовали со мной, этого не показывали",

— посетовала Айза.

Она призналась, что они с Малафеевым обсуждали интимные подробности его личной жизни. Он также поведал блогеру о проблемах в браке. По словам Айзы, их с Ягудиным в шутку называли ее мужьями.

Вместе с этим она опровергла слухи о "страстной ночи в Африке" с Малафеевым. Блогер рассказала, как однажды ей написала жена Малафеева, намекая на интимную близость между ней и ее мужем.