Светлаков опроверг слухи о своей эмиграции

Телеведущий Сергей Светлаков опроверг «Газете.Ru» информацию о своем отъезде из России. Ранее СМИ сообщали, что он покинул страну и из-за этого даже перенесли концерт шоу «Прожекторперисхилтон», который был запланирован на апрель.

Фото: Фотография: Владимир Смирнов / ТАСС Фотография: Владимир Смирнов / ТАСС

«Врут», — коротко ответил артист.

По словам Светлакова, команда «Прожекторперисхилтон» планирует закончить подготовку концерта к осени: «По творческим планам — всю весну-лето, видимо, пишем-созидаем. Надеюсь, осенью встретимся со зрителем».

Ранее Telegram-канал «Звездач» связался с организатором шоу. На вопрос об отмене концерта тот якобы предположил, что причина — отсутствие в стране двух из трех заявленных артистов: Сергея Светлакова и Гарика Мартиросяна. Последний от комментариев отказался.