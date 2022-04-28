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2 часа назад

Светлаков опроверг слухи о своей эмиграции

RTVI

Телеведущий Сергей Светлаков опроверг «Газете.Ru» информацию о своем отъезде из России. Ранее СМИ сообщали, что он покинул страну и из-за этого даже перенесли концерт шоу «Прожекторперисхилтон», который был запланирован на апрель.

Светлаков опроверг слухи о своей эмиграции
Фото: Фотография: Владимир Смирнов / ТАССФотография: Владимир Смирнов / ТАСС

«Врут», — коротко ответил артист.

По словам Светлакова, команда «Прожекторперисхилтон» планирует закончить подготовку концерта к осени: «По творческим планам — всю весну-лето, видимо, пишем-созидаем. Надеюсь, осенью встретимся со зрителем».

Ранее Telegram-канал «Звездач» связался с организатором шоу. На вопрос об отмене концерта тот якобы предположил, что причина — отсутствие в стране двух из трех заявленных артистов: Сергея Светлакова и Гарика Мартиросяна. Последний от комментариев отказался.

Шоу «Прожекторперисхилтон» — телевизионная информационно-юмористическая программа, выходившая на Первом канале с 17 мая 2008 по 10 июня 2012 и с 4 марта по 23 декабря 2017 года. Ведущими были Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гарик Мартиросян и Александр Цекало. Они обсуждали последние новости, газетные статьи и выступления политиков. Гостями программы выступали известные шоумены, журналисты, политики и звезды.

ТВ,Иван Ургант,Гарик Мартиросян,Александр Цекало,Сергей Светлаков,Первый канал,
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