Стало известно, кто поспособствовал увольнению Галкина с Первого канала: «Его заменит Цискаридзе»

Сегодня пресса опубликовала новости о судьбе Максима Галкина. На данный момент телеведущий находится в Израиле со своей семьей, делает достаточно провокационные видеообращения о родине, обсуждает с публикой политическую обстановку в мире и высказывает свою неоднозначную позицию. Все это повлияло на мнения его коллег с телевидения. Знаменитости отказываются работать с Максом, а руководство уже официально заявило о смене ведущего другой, не менее знаменитой персоной.

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Теперь, как выяснилось, в первой программе, которая должна выйти 9 мая, появится Николай Цискаридзе. Однако, как говорит источник ресурса «СтарХит», будет ли Цискаридзе работать в проекте на постоянной основе, пока неизвестно. «Посмотрят, как впишется в формат, опыт у него есть. Говорят, кандидатур у руководства Первого канала по-прежнему несколько, их будут пробовать в дальнейшем. Возможно, в итоге подберут несколько ведущих, которые будут сменять друг друга», — говорится в сообщении.