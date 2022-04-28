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2 часа назад

Стало известно, кто поспособствовал увольнению Галкина с Первого канала: «Его заменит Цискаридзе»

Popcake.tv

Сегодня пресса опубликовала новости о судьбе Максима Галкина. На данный момент телеведущий находится в Израиле со своей семьей, делает достаточно провокационные видеообращения о родине, обсуждает с публикой политическую обстановку в мире и высказывает свою неоднозначную позицию. Все это повлияло на мнения его коллег с телевидения. Знаменитости отказываются работать с Максом, а руководство уже официально заявило о смене ведущего другой, не менее знаменитой персоной.

Стало известно, кто поспособствовал увольнению Галкина с Первого канала: «Его заменит Цискаридзе»
Фото: СоцсетиСоцсети

Теперь, как выяснилось, в первой программе, которая должна выйти 9 мая, появится Николай Цискаридзе. Однако, как говорит источник ресурса «СтарХит», будет ли Цискаридзе работать в проекте на постоянной основе, пока неизвестно. «Посмотрят, как впишется в формат, опыт у него есть. Говорят, кандидатур у руководства Первого канала по-прежнему несколько, их будут пробовать в дальнейшем. Возможно, в итоге подберут несколько ведущих, которые будут сменять друг друга», — говорится в сообщении.

Теперь зрителей интересует развитие детского шоу «Лучше всех». Смогут ли на канале подобрать Галкину достойную замену или заявят о закрытии программы. «Галкин точно не вернется уже, явно будет замена», «Да уж, из Израиля вещать не получится, обрубили хорошие заработки», — комментарии в социальных сетях.

ТВ,Максим Галкин,Николай Цискаридзе,Первый канал,
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