Первый канал нашел замену Галкину в лице Цискаридзе

Первый канал нашел замену покинувшему Россию шоумену Максиму Галкину в лице народного артиста РФ Николая Цискаридзе. Именно он станет новым ведущим шоу «Сегодня вечером».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По информации «КП», первая программа с участием известного российского балетмейстера должна появиться в эфире Первого канала на майских праздниках.

В среду, 27 апреля, завсегдатаи массовки российских телепередач получили сообщения о съемках программы. От зрителей хотят праздничного внешнего вида, а возраст приглашенных рассматривается в диапазоне от 18 до 55 лет.