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3 часа назад

Первый канал нашел замену Галкину в лице Цискаридзе

Вечерняя Москва

Первый канал нашел замену покинувшему Россию шоумену Максиму Галкину в лице народного артиста РФ Николая Цискаридзе. Именно он станет новым ведущим шоу «Сегодня вечером».

Первый канал нашел замену Галкину в лице Цискаридзе
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По информации «КП», первая программа с участием известного российского балетмейстера должна появиться в эфире Первого канала на майских праздниках.

В среду, 27 апреля, завсегдатаи массовки российских телепередач получили сообщения о съемках программы. От зрителей хотят праздничного внешнего вида, а возраст приглашенных рассматривается в диапазоне от 18 до 55 лет.

Первым ведущим популярной телепередачи был Андрей Малахов, затем его сменили Максим Галкин и Юлия Меньшова. Многие ожидали, что именно дочь легендарного режиссера заменит своего соведущего на съемках в четверг.

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