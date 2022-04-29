Стало известно, что создателям «Диверсанта» удалось с помощью технологии deep fake добавить в некоторые сцены продолжения сериала актера Владислава Галкина , умершего в 2010 году.

Зрители увидят восьмиминутную сцену с участием звезды первых двух «Диверсантов» — Владиславом Галкиным. Напомним, он сыграл роль старшего лейтенанта Григория Калтыгина.

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