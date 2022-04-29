Стало известно, что создателям «Диверсанта» удалось с помощью технологии deep fake добавить в некоторые сцены продолжения сериала актера Владислава Галкина, умершего в 2010 году.
Зрители увидят восьмиминутную сцену с участием звезды первых двух «Диверсантов» — Владиславом Галкиным. Напомним, он сыграл роль старшего лейтенанта Григория Калтыгина.
Сюжет четвертой части покажет события Великой Отечественной войны накануне штурма города-крепости Кенигсберг. Трансляция сериала «Диверсант: Идеальный штурм» запланирована на 9мая.
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