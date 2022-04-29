Маникюр шеф-повара Ивлева поссорил россиян

В одном из выпусков программы «Битва шефов» (Пятница) шеф-повар и ресторатор Константин Ивлев появился с пастельно-розовым маникюром на руках. Зрители неоднозначно отнеслись к выбору звезды.
Пост о гелевом маникюре Ивлева появился в Telegram-канале Admin.Anshlak. В комментариях разгорелись настоящие баталии. Некоторые интернет-пользователи оказались неприятно удивлены выбором шефа.
«Костя, вопрос только к цвету! Ты же мужик! Черный надо! А не вот этот вот девчачий нюд», «Я не верю своим глазам», «Фу, как развидеть это», «Один вопрос — зачем?», — высказывались юзеры.
Были и те, кто с пониманием отнесся к стремлению Ивлева выглядеть опрятно.
«Что такого? Ухоженные руки должны быть у всех, особенно если ты повар», «Просто, наверное, у всех разное понятие "нормального мужского маникюра"», «Нормальные ноготки», «Мне кажется, у него грибок ногтей и таким образом его маскируют», «Ну что вы наехали на мужика? Это витаминный коктейль для блеска и против ломкости», — писали они.
Ранее «Рамблер» рассказывал о том, какое радостное событие случилось в жизни Константина Ивлева.