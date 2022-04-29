Маникюр шеф-повара Ивлева поссорил россиян

«Что такого? Ухоженные руки должны быть у всех, особенно если ты повар», «Просто, наверное, у всех разное понятие "нормального мужского маникюра"», «Нормальные ноготки», «Мне кажется, у него грибок ногтей и таким образом его маскируют», «Ну что вы наехали на мужика? Это витаминный коктейль для блеска и против ломкости», — писали они.