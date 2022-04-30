Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
2 часа назад

«Вся майка была в крови»: подопечной Егора Крида стало плохо в студии «Голос. Дети»

Экспресс газета

За несколько дней до финала состояние Аделии Загребиной стало резко ухудшаться. Тем не менее, она продолжила репетиции, что в итоге чуть было не привело к трагедии.

«Вся майка была в крови»: подопечной Егора Крида стало плохо в студии «Голос. Дети»
Фото: СоцсетиСоцсети

Сегодня, 30 апреля, Первый канал завершил показ девятого сезона популярного телепроекта «Голос. Дети». На этот раз объявление победителя, к счастью, обошлось без скандала, которые сопровождали проект раньше. Лучшей молодой певицей признана 8-летняя Аделия Загребина из команды Егора Крида — выбор в ее пользу сделали чуть более 40% зрителей. В суперфинале она спела балладу «Мама». Между тем, как оказалось, победа на шоу тяжело далась Загребиной. Буквально за несколько дней до финального выпуска она внезапно стала терять голос и сильно хрипеть. При этом Аделия отказалась прерывать репетиции.

«Мы пытались ее уберечь как только могли, но она ребенок, который хочет постоянно петь, и с этим ничего не сделаешь. Вчера утром у нее пошла кровь из носа от перенапряга, и вся белая майка для номера была запачкана. Мама Адели отнесла ее поспать в машину перед выступлением», — сообщил Егор Крид.

В итоге финальное выступление Аделии Загребиной было небезупречным — она несколько раз не попадала в ноты. Однако даже это не помешало ей на голову превзойти других участников. Когда объявили результат, девочка не скрывала эмоций. Не меньше своей подопечной радовался и Егор Крид.

«Адель обыгрывает всех! Жаль, камеры не показали, как я прыгал от радости, не мог поверить, а потом еле сдерживал слезы! Я не мог поверить в то, что искренность, честность исполнения окажутся важнее точно спетых нот, ведь это моя история карьеры! То, что я всегда до всех пытался донести, подтвердилось вчерашней победой», — написал исполнитель в своем микроблоге на одной из запрещенных в России платформ.

ТВ,Адель,Крид,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители