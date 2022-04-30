«Вся майка была в крови»: подопечной Егора Крида стало плохо в студии «Голос. Дети»

За несколько дней до финала состояние Аделии Загребиной стало резко ухудшаться. Тем не менее, она продолжила репетиции, что в итоге чуть было не привело к трагедии.

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Сегодня, 30 апреля, Первый канал завершил показ девятого сезона популярного телепроекта «Голос. Дети». На этот раз объявление победителя, к счастью, обошлось без скандала, которые сопровождали проект раньше. Лучшей молодой певицей признана 8-летняя Аделия Загребина из команды Егора Крида — выбор в ее пользу сделали чуть более 40% зрителей. В суперфинале она спела балладу «Мама». Между тем, как оказалось, победа на шоу тяжело далась Загребиной. Буквально за несколько дней до финального выпуска она внезапно стала терять голос и сильно хрипеть. При этом Аделия отказалась прерывать репетиции.

«Мы пытались ее уберечь как только могли, но она ребенок, который хочет постоянно петь, и с этим ничего не сделаешь. Вчера утром у нее пошла кровь из носа от перенапряга, и вся белая майка для номера была запачкана. Мама Адели отнесла ее поспать в машину перед выступлением», — сообщил Егор Крид.

В итоге финальное выступление Аделии Загребиной было небезупречным — она несколько раз не попадала в ноты. Однако даже это не помешало ей на голову превзойти других участников. Когда объявили результат, девочка не скрывала эмоций. Не меньше своей подопечной радовался и Егор Крид.