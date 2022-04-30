«Заменить может кто угодно»: Соседов невысоко оценил таланты Максима Галкина

По мнению музыкального критика, сложностей с подбором нового ведущего для программы «Сегодня вечером» у руководства Первого канала не будет.

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На этой неделе стало известно, что руководство Первого канала активно ищет замену Максиму Галкину. В конце февраля ведущий передачи «Сегодня вечером» вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми перебрался на постоянное место жительства в Израиль. По всей видимости, сейчас основным претендентом на его место является хореограф Николай Цискаридзе, что, впрочем, было воспринято в экспертных кругах весьма неоднозначно. Многие посчитали, что Цискаридзе не справится и угробит все труды Галкина. Впрочем, известный музыкальный критик Сергей Соседов считает, что переоценивать таланты супруга Аллы Пугачевой не стоит, и справиться с ведением шоу «Сегодня вечером» сможет практически любой.

«Этот человек должен быть известным, разумным, телевизионным, медийным. Там нет сложности в ведении этой программы, там не с чем справляться. Это светская программа, это не политическая аналитика Владимира Соловьева. Вот Соловьева никто не заменит в «Вечере с Соловьевым», — рассуждает Соседов.

Музыкальный критик напомнил, что в «Сегодня вечером» редко поднимаются вопросы о чувствах, каких-то личных переживаниях. В этом смысле передача «За гранью», которую ведет Соседов, является гораздо более сложной. Там на плечи ведущего ложится не только общение со зрителями, но и разрешение сложных житейских ситуаций гостей. В «Сегодня вечером» ничего похожего нет, и эксперт совершенно не сомневается в том, что Цискаридзе справиться с новой работой замечательно.