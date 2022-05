Кто стал победителем третьего сезона шоу «Маска»

Первым выступила Пчела. Она исполнила песню «Иллюзия». Вторым вышел Дракон с треком «Can’t take my eyes off you», а Анубис исполнила песню «Там нет меня». Выступление Монстрика стало последним. Зажигательный персонаж исполнил попурри из песен «Постой, паровоз», «We will rock you», «Livin’ la vida loca». Путем первого голосования маску сняла Пчела. И там оказалась певица Алсу. Во втором туре жюри решили рассекретить Монстрика. Единогласно! Там скрывался Алексей Воробьев. А кто же скрывался под маской Анибуса? Конечно же, Мария Зайцева.