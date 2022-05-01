Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+20° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

Все маски сняты! Кто стал победителем третьего сезона шоу «Маска»

Popcake.tv

Третий сезон одного из рейтинговых шоу нашей страны «Маска» завершился. Сегодня зрители, наконец, узнали, кто же прятался за масками финалистов. Напомним, в шоу остались Анубис, Дракон, Монстрик и Пчела.

Кто стал победителем третьего сезона шоу «Маска»
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

С первого выпуска члены жюри называли большое количество версий, кто же скрывается за костюмами, но даже к концу проекта не пришли к единому мнению. Финал шоу был достаточно напряженным.

Первым выступила Пчела. Она исполнила песню «Иллюзия». Вторым вышел Дракон с треком «Can’t take my eyes off you», а Анубис исполнила песню «Там нет меня». Выступление Монстрика стало последним. Зажигательный персонаж исполнил попурри из песен «Постой, паровоз», «We will rock you», «Livin’ la vida loca». Путем первого голосования маску сняла Пчела. И там оказалась певица Алсу. Во втором туре жюри решили рассекретить Монстрика. Единогласно! Там скрывался Алексей Воробьев. А кто же скрывался под маской Анибуса? Конечно же, Мария Зайцева.

Иии… победителем проекта стал Дракон! Вокал этого персонажа поражал с самых первых выпусков, заставляя плакать членов жюри! И победитель третьего сезона шоу «Маска» – оперный певец Ильдар Абдразаков!

ТВ,Маска,Мария Зайцева,Ильдар Абдразаков,Алексей Воробьев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители