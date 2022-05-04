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3 часа назад

Авербух высказался о судьбе популярного шоу на Первом канале

Lenta.ruиещё 1

Продюсер популярного шоу о фигурном катании «Ледниковый период» Илья Авербух высказался о судьбе проекта. Решение по поводу нового сезона передачи еще не принято, рассказал спортсмен в беседе с изданием Sport24.

Авербух высказался о судьбе «Ледникового периода»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Решение принимает руководство Первого канала. Это их проект, я его только продюсирую. Мы надеемся и ждем. Я думаю, что станет понятнее после майских праздников»,

— заявил Авербух.

Кроме того, хореограф выразил надежду на то, что «Ледниковый период» получит продолжение. «Я хотел бы, чтобы проект состоялся, потому что это важно для многих ребят, так как впереди непростой сезон. Есть ребята, которые уже сейчас готовы завершить карьеру, и поддержать их, в том числе телепроектом, было бы очень кстати», — отметил он.

Ранее в СМИ распространились сообщения о предполагаемой приостановке телепроекта. В частности, издание «Телепрограмма» сообщило со ссылкой на комментарий Авербуха, что съемки шоу на осень пока не запланированы и проект берет паузу.

Программа «Ледниковый период» транслируется на Первом канале с 2007 года. В шоу участвуют звезды кино, эстрады, театра, интернета и других сфер. Они выступают в паре с профессиональными фигуристами и соревнуются с другими знаменитостями.

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