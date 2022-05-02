Цискаридзе сменит Галкина в программе на Первом канале

Народный артист России Николай Цискаридзе заменит юмориста Максима Галкина в качестве телеведущего программы «Сегодня вечером». Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: кадр из передачи кадр из передачи

Выпуск выйдет в эфир в 21:35 по московскому времени. Цискаридзе рассказал, что в передаче будут вспоминать «любимые песни из великих фильмов о войне». Из-за начала спецоперации на Украине сетка Первого канала была изменена и развлекательные программы перестали выходить в эфир.

В начале марта стало известно об отъезде Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Израиль. Это спровоцировало споры в Сети, насчет допустимости такого отъезда.