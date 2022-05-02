Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+25° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
2 часа назад

Цискаридзе сменит Галкина в программе на Первом канале

Даша Краснова

Народный артист России Николай Цискаридзе заменит юмориста Максима Галкина в качестве телеведущего программы «Сегодня вечером». Об этом сообщает РИА Новости.

Цискаридзе сменит Галкина в программе на Первом канале
Фото: кадр из передачикадр из передачи

Выпуск выйдет в эфир в 21:35 по московскому времени. Цискаридзе рассказал, что в передаче будут вспоминать «любимые песни из великих фильмов о войне». Из-за начала спецоперации на Украине сетка Первого канала была изменена и развлекательные программы перестали выходить в эфир.

В начале марта стало известно об отъезде Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Израиль. Это спровоцировало споры в Сети, насчет допустимости такого отъезда.

До этого мы рассказывали, что Галкину предложили продать замок в деревне Грязь.

ТВ,Максим Галкин,Николай Цискаридзе,Алла Пугачева,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители