Как Алсу удалось остаться неузнанной в шоу «Маска»

Финал третьего сезона шоу «Маска» вышел по-настоящему грандиозным. Одним из наиболее ярких моментов выпуска стало разоблачение Пчелы. Никто из жюри не мог представить, кем была одна из самых зажигательных звезд нынешнего сезона проекта.

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Певица Валерия была уверена, что под маской Пчелы скрывается Анастасия Стоцкая, Регина Тодоренко ставила на Ладу Дэнс. Председатель судейского состава Филипп Киркоров разрывался между двумя этими вариантами, но больше тяготел к Дэнс. А вот Тимур Батрутдинов считал, что в ярком костюме скрывалась актриса Валерия Ланская. Отличился и Родригез, сделавший ставку на Надежду Ангарскую. И какой же шок испытали все члены жюри, когда под маской Пчелы оказалась певица Алсу.

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«Такое перевоплощение! А как ты пела… Как ты вела себя! Это живет в тебе второе альтер эго. Это потрясающе!»

— не переставал восклицать Филипп Бедросович.

Спустя день после грандиозного финала Алсу решила поделиться эмоциями от участия в проекте. Звезда призналась, что ей очень понравилось сниматься в столь удивительном шоу. И, конечно же, артистка с гордостью подчеркнула, что никто из членов звездного жюри даже подумать не мог, что в костюме Пчелы скрывается именно она. Впрочем, стоит ли удивляться недогадливости судей, если Алсу действительно сделала все для того, чтобы остаться неузнанной. Сама исполнительница подчеркнула, что постаралась открыться в «Маске» с новой для всех стороны.

«Это было и легко, и сложно одновременно: я наконец-то использовала свое актерское мастерство по полной плюс просто делала и говорила на сцене то, что обычно не делаю и не говорю. Там, где обычно молчу — много болтала, там, где пела тихо — пела очень громко, и даже немного хулиганила»,

— похвасталась Алсу.

Интересно, что певица обратила внимание подписчиков на еще одну немаловажную деталь — благодаря «Маске» зрители смогли непредвзято отнестись к ее пению. И тут можно вспомнить, что к Алсу действительно часто было двоякое отношение со стороны публики. К примеру, многие уверены, что в «Евровидении» звезда участвовала только благодаря богатому отцу.

«Как я уже сказала в своей заключительной речи в проекте, наверное, впервые за 20 с лишним лет моей творческой профессиональной деятельности зритель слушал меня без малейшего предвзятого мнения, которое, к сожалению иногда мешает…»