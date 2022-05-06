"Безумные гонорары": сколько зарабатывает Лера Кудрявцева

На днях Отар Кушанашвили предложил пожалеть ведущую Леру Кудрявцеву. По его словам, телеведущая получает на телевидении очень мало, едва хватает свести концы с концами. Тем более, что ее супруг, в прошлом хоккеист Игорь Макаров, никак не может найти для себя работу. После того, как молодой мужчина оставил хоккей, он сидит дома и заработка не приносит.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Но, конечно, поклонники не поверили, что Лера Кудрявцева голодает. Она прекрасно выглядит, причем намного младше своего возраста, живет в шикарном доме, ездит на дорогом автомобиле и постоянно совершенствует свою внешность. На это нужны большие деньги.

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Догадки фанатов подтвердил и ТВ-продюсер Дмитрий Ашуров. Он рассказал о том, что такая звезда как Лера Кудрявцева просто не может зарабатывать мало. Возможно, Отар имел в виду заработок на телевидении в сравнении с заработками, которые Лера получает на корпоративах. Тогда, действительно, это мало. Хотя большинство россиян такую сумму не зарабатывают и за год.

Основной источник дохода Леры, уверяет Ашуров, вовсе не программа на ТВ, а корпоративы. Таким звездам, которые регулярно появляются в эфирах, просто не могут платить мало. Так, по словам продюсера, ведущий Первого канала получает около 20 тысяч евро за один вечер. Возможно, ведущему НТВ платят меньше, но сумма все равно существенная.

Да и на телевидении Леру не могут обделить. По словам Ашурова, за один выпуск ведущей не могут платить менее 300 тысяч. Скорее всего, сумма варьируется от 300 тысяч до полумиллиона рублей. Многие простые люди могут только завидовать такому заработку, а не жалеть Кудрявцеву.

Дмитрий Ашуров уверяет, что если на ТВ и платят мало, то ничего страшного. Это некий трамплин, благодаря которому человек становится известным и узнаваемым, а значит, его чаще будут приглашать на корпоративы и больше платить за работу.