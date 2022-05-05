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3 часа назад

Звезда «Уральских пельменей» рассказал о ревности Маслякова к «Игре» на ТНТ

Диана Товсепова

Российский актер Андрей Рожков, участник юмористического коллектива «Уральские пельмени», прокомментировал причастность руководителя и ведущего КВН Александра Маслякова к приостановке шоу «Игра» на ТНТ с бывшими кавээнщиками.

Звезда «Уральских пельменей» рассказал о ревности Маслякова
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Об этом он рассказал в интервью для YouTube-шоу «Историс — Откройте, Давид».

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По мнению Рожкова, Масляков ревностно относился к успехам «Игры», в которой участвовали экс-кавээнщики.

«Александр Васильевич [Масляков] увидел, что его птенцы вылупились из гнезда, полетели и создали свое гнездо. И он начал ревновать. Это нормальное чувство», — считает он.

Кроме того, Рожков заявил, что выступает против ограничений в отношении артистов.

«Нельзя подрезать крылья таким людям. Надо давать им возможность делать, творить, как они хотят», — отметил он.

Ранее мы писали о том, как КВН испортил отношения комика.

ТВ,Игра,Иван Ургант,Андрей Рожков,Александр Масляков,
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