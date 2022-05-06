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1 час назад

Продюсер объяснил, откуда берутся продукты на «Поле чудес»

Даша Краснова

Некоторые сцены программы «Поле чудес» постановочные, поэтому большую часть продуктов, которые якобы гости привозят с собой, продюсеры покупают сами. Об этом сообщил музыкальный продюсер Сергей Лавров.

Продюсер объяснил, откуда берутся продукты на «Поле чудес»
Фото: кадр из передачикадр из передачи

«Продюсерам нужны необычные персонажи, чтобы было интересно смотреть. Часто за людей придумывают их истории. 99% продуктов, которые гости якобы привозят с собой, покупают продюсеры», – приводит Rambler слова продюсера.

То, что показывают в шоу, является правдой, отметил он. Однако некоторые знакомые Лаврова участвовали в передаче в качестве актеров. Зато несмотря на слухи, деньги за попадание на «Поле чудес» не берут.

До этого мы рассказывали про неожиданные и полезные свойства картофеля.

ТВ,Поле чудес,Сергей Лавров,
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