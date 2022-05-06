Рожков рассказал о громких разборках в "Уральских пельменях"

В 2015 году артисты «Уральских пельменей» отказались от услуг Сергея Нетиевского в качестве директора шоу. После этого между коллегами начались судебные разбирательства.
До сих пор звезды «Уральских пельменей» и Сергей Нетиевский обмениваются судебными исками, обвиняя друг друга в денежных махинациях и нарушениях прав на интеллектуальную собственность.
Недавно Андрей Рожков уточнил, что коллектив не хотел публично выяснять отношения, но бывший директор не оставил им выбора.
«Конфликт, к сожалению, вывалился на всеобщее обозрение, хотели, чтобы он остался внутри коллектива, но начались суды. Пытался удержать своих товарищей, друзей — не смог… Наши внутренние разборки, которые бывают в любом коллективе, еще не решены», — уточнил Андрей Рожков в YouTube-шоу «Откройте, Давид!».
По словам участника коллектива, крайне сложно удержать всех в состоянии дружбы. Но юморист уверен, что в ближайшее время споры решатся.
«От любви до ненависти один шаг, но у меня есть надежда на то, что в ближайшее время все решим», — добавил шоумен.
До этого мы рассказывали, почему матери одного из участников "Уральских пельменей" больше не нравится шоу.