Рожков рассказал о громких разборках в "Уральских пельменях"

В 2015 году артисты «Уральских пельменей» отказались от услуг Сергея Нетиевского в качестве директора шоу. После этого между коллегами начались судебные разбирательства.

Фото: кадр из передачи кадр из передачи

До сих пор звезды «Уральских пельменей» и Сергей Нетиевский обмениваются судебными исками, обвиняя друг друга в денежных махинациях и нарушениях прав на интеллектуальную собственность.

Недавно Андрей Рожков уточнил, что коллектив не хотел публично выяснять отношения, но бывший директор не оставил им выбора.

«Конфликт, к сожалению, вывалился на всеобщее обозрение, хотели, чтобы он остался внутри коллектива, но начались суды. Пытался удержать своих товарищей, друзей — не смог… Наши внутренние разборки, которые бывают в любом коллективе, еще не решены», — уточнил Андрей Рожков в YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

По словам участника коллектива, крайне сложно удержать всех в состоянии дружбы. Но юморист уверен, что в ближайшее время споры решатся.