Бузова рассказала о критике из-за популярного шоу

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о критике, с которой столкнулась во время участия в популярном белорусском шоу талантов «Х-фактор» в качестве наставницы. О том, что зрители недооценивали ее, звезда сообщила в интервью изданию Woman.ru.
По словам Бузовой, многие люди не верили, что она справится с ролью наставницы на проекте.
«Безусловно, многие [зрители] поддерживали, а критики — они всегда любят критиковать. "Да чему она может научить, да что она там покажет", — говорили»,
— отметила ведущая.
Однако, как напомнила артистка, два ее подопечных успешно показали себя в шоу.
«А в итоге я вывела мальчика невероятно талантливого, которого вообще хотели выкинуть из этого шоу, на первое место. И довела двух своих парней до финала»,
— подчеркнула Бузова.
Музыкальный конкурс талантов «Х-фактор» — белорусская версия аналогичного британского проекта под названием The X Factor. В рамках программы вокалисты, состоящие в командах звездных наставников, состязаются между собой, исполняя песни. Премьера первого сезона программы состоялась на белорусском телевидении в октябре 2021 года. Наставниками в нем стали Ольга Бузова, рэпер Серега, певец Руслан Алехно и музыкальный критик Сергей Соседов.