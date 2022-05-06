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58 минут назад

Бузова рассказала о критике из-за популярного шоу

Lenta.ru

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о критике, с которой столкнулась во время участия в популярном белорусском шоу талантов «Х-фактор» в качестве наставницы. О том, что зрители недооценивали ее, звезда сообщила в интервью изданию Woman.ru.

Бузова рассказала о критике из-за популярного шоу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Бузовой, многие люди не верили, что она справится с ролью наставницы на проекте.

«Безусловно, многие [зрители] поддерживали, а критики — они всегда любят критиковать. "Да чему она может научить, да что она там покажет", — говорили»,

— отметила ведущая.

Однако, как напомнила артистка, два ее подопечных успешно показали себя в шоу.

«А в итоге я вывела мальчика невероятно талантливого, которого вообще хотели выкинуть из этого шоу, на первое место. И довела двух своих парней до финала»,

— подчеркнула Бузова.

Музыкальный конкурс талантов «Х-фактор» — белорусская версия аналогичного британского проекта под названием The X Factor. В рамках программы вокалисты, состоящие в командах звездных наставников, состязаются между собой, исполняя песни. Премьера первого сезона программы состоялась на белорусском телевидении в октябре 2021 года. Наставниками в нем стали Ольга Бузова, рэпер Серега, певец Руслан Алехно и музыкальный критик Сергей Соседов.

ТВ,Сергей Соседов,Руслан Алехно,Ольга Бузова,
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