Бузова рассказала о критике из-за популярного шоу

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о критике, с которой столкнулась во время участия в популярном белорусском шоу талантов «Х-фактор» в качестве наставницы. О том, что зрители недооценивали ее, звезда сообщила в интервью изданию Woman.ru.

По словам Бузовой, многие люди не верили, что она справится с ролью наставницы на проекте.

«Безусловно, многие [зрители] поддерживали, а критики — они всегда любят критиковать. "Да чему она может научить, да что она там покажет", — говорили»,

— отметила ведущая.

Однако, как напомнила артистка, два ее подопечных успешно показали себя в шоу.

«А в итоге я вывела мальчика невероятно талантливого, которого вообще хотели выкинуть из этого шоу, на первое место. И довела двух своих парней до финала»,

— подчеркнула Бузова.