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4 часа назад

Против российских федеральных каналов США ввели санкции

Диана Товсепова

Вашингтон ввел санкции против российских федеральных телеканалов.

Против российских федеральных каналов ввели санкции
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

В частности, США запретили американским компаниям размещать рекламу на телеканалах "Россия 1", "Первый канал" и "НТВ". Так запрещено поставлять этим телеканалам американское оборудование.

Официальный представитель администрации Джо Байдена почснил, что "больше не будут предоставляться американские доллары за рекламу", звуковое оборудование, видеокамеры, микрофоны, вещательные технологии, потому как эти три телеканала "обеспечивают работу пропагандистской машины", "либо принадлежат государству, либо контролируются государству, либо принадлежат одному из союзников президента России".

Вашингтон считает, что "российская пропаганда" опирается на западные технологии. Администрация президента США пояснила, что Россия может и сама произвести оборудование, но Вашингтон постарается сделать процесс сложнее и дороже.

Ранее мы писали о том, что Цискаридзе сменит Галкина на Первом канале.

ТВ,Джозеф Байден,Администрация США,Первый канал,
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