В День Победы на Первом канале покажут фильм "Диверсант. Идеальный штурм".

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

"Диверсант" – один из самых успешных фильмов на современном российском телевидении. Особо секретное задание получают уже полюбившиеся зрителям капитаны Филатов, Бобриков и майор Калтыгин. Интрига в том, что возвращается любимый актер.

Премьеру смотрите на Первом 9 мая. "Диверсант. Идеальный штурм", начало в 19:00, продолжение после программы "Время", не пропустите.