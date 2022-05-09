В День Победы на Первом канале покажут фильм "Диверсант. Идеальный штурм".
"Диверсант" – один из самых успешных фильмов на современном российском телевидении. Особо секретное задание получают уже полюбившиеся зрителям капитаны Филатов, Бобриков и майор Калтыгин. Интрига в том, что возвращается любимый актер.
Премьеру смотрите на Первом 9 мая. "Диверсант. Идеальный штурм", начало в 19:00, продолжение после программы "Время", не пропустите.
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