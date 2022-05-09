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4 часа назад

На Первом канале покажут фильм "Диверсант. Идеальный штурм"

Даша Краснова

В День Победы на Первом канале покажут фильм "Диверсант. Идеальный штурм".

На Первом канале покажут фильм "Диверсант. Идеальный штурм"
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

"Диверсант" – один из самых успешных фильмов на современном российском телевидении. Особо секретное задание получают уже полюбившиеся зрителям капитаны Филатов, Бобриков и майор Калтыгин. Интрига в том, что возвращается любимый актер.

Премьеру смотрите на Первом 9 мая. "Диверсант. Идеальный штурм", начало в 19:00, продолжение после программы "Время", не пропустите.

До этого мы рассказывали, с чего начать знакомство с фильмами Тарковского.

ТВ,Время,Первый канал,
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