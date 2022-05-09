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2 часа назад

Каких англоязычных комиков посмотреть

Мира Маркина

Если вам надоели шутки российских комиков, время начать изучать англоязычный юмор. Стендапы можно найти в интернете как в оригинале, так и c русскими субтитрами. Чьи выступления смотреть, рассказываем в материале "Рамблера".

Каких англоязычных комиков посмотреть
Фото: Кадр из видео со стендапом Луи Си Кея/ YouTubeКадр из видео со стендапом Луи Си Кея/ YouTube

Луи Си Кей

Луи Си Кей - один из самых знаменитых комиков в мире, ставший обладателем премий "Эмми" и "Грэмми". Его называли королем американского стендапа. В 2021 году вышел его спешл "Извините" (Sorry).

"Я очень горжусь этим концертом и уверен, что во время него вы будете смеяться 14 или больше раз. Пока что это мое любимое шоу из тех, что я сам сделал", - сказал о своем сольном концерте комик.

В 2017 году Луи Си Кей попал в громкий скандал. Артиста обвинили в домогательствах и долгое время он не выступал. По словам комика, тогда он потерял 35 миллионов долларов.

"Я был в аду и вот, наконец, вернулся оттуда", - заявил Кей после возвращения на сцену.

"Искренне ваш, Луи Си Кей" (Sincerely Louis C.K.) - его первый концерт после скандала.

Рики Джервэйс

Еще один знаменитый комик - британец Рики Джервэйс, создавший сериалы "Офис", "Массовка" и "Следом за жизнью". Он известен своим едким юмором. Когда Джервэйс вел "Золотой глобус", его речь проверяли 15 юристов.

Билл Берр

Билл Берр - американский комик, не боящийся шутить на любые острые темы, за которые в США его могли бы легко отменить. Но в своем спешле 2019 года "Бумажный тигр" (Paper Tiger) он высмеивает культуру отмены, шутит по поводу феминизма, "работы" первых леди и своей озлобленности.

Дэйв Шаппелл

Шапелл - еще один гениальный комик, который часто подвергается критике за свои высказывания на концертах. В 2020 году за спешл "Слово — не меч" (Sticks & Stones) он был удостоен "Грэмми". В нем он шутит про культуру отмены, обвинения против Майкла Джексона и певца Ар Келли.

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