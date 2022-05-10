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34 минуты назад

Васильев рассказал о судьбе участниц «Модного приговора»

Мира Маркина

Российский и французский историк моды и телеведущий Александр Васильев раскрыл правду о том, удается ли участницам громкого шоу сохранить приобретенный с помощью команды профессионалов стиль. Слова телезвезды приводит издание «Блокнот».

Васильев рассказал о судьбе участниц «Модного приговора»
Фото: Кадр из телепрограммыКадр из телепрограммы

Ведущий «Модного приговора» признался, что чаще всего женщины и мужчины, которые отважились на участие в программе, вскоре забывают о советах стилистов.

«Скажу честно. Чаще всего все возвращается на круги своя. Ведь вопрос в мышлении, а не во внешнем проявлении. Вы можете однократно воспользоваться услугами стилиста или даже брать их на постоянной основе, но это не повлияет на вас коренным образом. Восприниматься окружающими, скорее всего, будете также», — подчеркнул Васильев.

Историк моды отметил, что для качественного преображения нужно поменять и образ жизни, и окружение, и манеры.

Ранее мы писали о судьбе программы Александра Васильева.

ТВ,Александр Васильев,
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