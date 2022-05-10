Васильев рассказал о судьбе участниц «Модного приговора»

Российский и французский историк моды и телеведущий Александр Васильев раскрыл правду о том, удается ли участницам громкого шоу сохранить приобретенный с помощью команды профессионалов стиль. Слова телезвезды приводит издание «Блокнот».
Ведущий «Модного приговора» признался, что чаще всего женщины и мужчины, которые отважились на участие в программе, вскоре забывают о советах стилистов.
«Скажу честно. Чаще всего все возвращается на круги своя. Ведь вопрос в мышлении, а не во внешнем проявлении. Вы можете однократно воспользоваться услугами стилиста или даже брать их на постоянной основе, но это не повлияет на вас коренным образом. Восприниматься окружающими, скорее всего, будете также», — подчеркнул Васильев.
Историк моды отметил, что для качественного преображения нужно поменять и образ жизни, и окружение, и манеры.
Ранее мы писали о судьбе программы Александра Васильева.