В Турине открылось "Евровидение"

Официальная церемония открытия международного песенного конкурса "Евровидение-2022" проходит во вторник на арене Palaolimpico в северном итальянском городе Турин (область Пьемонт). Трансляцию ведет итальянское государственное телевидение RAI.

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Основные мероприятия конкурса, который состоится в этом году под девизом "Звучание красоты", будут проходить на протяжении пяти дней. Два полуфинала пройдут 10 и 12 мая, а так называемый "Гранд финал" - 14 мая. Среди ведущих конкурса - заслуженная итальянская поп-певица Лаура Паузини.

В состязании принимают участие музыканты из 40 стран. Италию представляет дуэт Мамуда и Бланко, одержавший победу на 72-м фестивале итальянской эстрадной песни в Сан-Ремо.

25 февраля Европейский вещательный союз, являющийся организатором смотра, объявил, что в связи с событиями на Украине Россия не будет представлена на "Евровидении". На следующий день Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, Первый канал и радиодом "Останкино" объявили о своем выходе из этой организации. Исполнительный продюсер смотра Клаудио Фазуло ранее сообщил, что россияне не смогут отдать голоса за участников "Евровидения", так как РФ в мероприятии не участвует.