В Турине открылось "Евровидение"

Официальная церемония открытия международного песенного конкурса "Евровидение-2022" проходит во вторник на арене Palaolimpico в северном итальянском городе Турин (область Пьемонт). Трансляцию ведет итальянское государственное телевидение RAI.
Основные мероприятия конкурса, который состоится в этом году под девизом "Звучание красоты", будут проходить на протяжении пяти дней. Два полуфинала пройдут 10 и 12 мая, а так называемый "Гранд финал" - 14 мая. Среди ведущих конкурса - заслуженная итальянская поп-певица Лаура Паузини.
В состязании принимают участие музыканты из 40 стран. Италию представляет дуэт Мамуда и Бланко, одержавший победу на 72-м фестивале итальянской эстрадной песни в Сан-Ремо.
25 февраля Европейский вещательный союз, являющийся организатором смотра, объявил, что в связи с событиями на Украине Россия не будет представлена на "Евровидении". На следующий день Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, Первый канал и радиодом "Останкино" объявили о своем выходе из этой организации. Исполнительный продюсер смотра Клаудио Фазуло ранее сообщил, что россияне не смогут отдать голоса за участников "Евровидения", так как РФ в мероприятии не участвует.
У Турина есть опыт проведения крупных международных мероприятий - в 2006 году там прошли зимние Олимпийские игры. Ранее песенный конкурс в Италии принимали Неаполь (1965 год) и Рим (1991 год). Страна получила право принимать "Евровидение" после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.