Раскрыты имена жюри второго сезона шоу «Ты супер! 60+»

«Возраст в паспорте — абсолютная условность! Знаю множество людей старшего поколения, которые могут дать фору молодым. Прекрасный пример жизнелюбия и энергии в любом возрасте — мой первый педагог Миляуша Галеевна Муртазина. В прошлом году мы отметили ее 95-летний юбилей концертом в нашей родной Уфе. Благодаря ней, я знаю, как важно всегда идти вперед и помнить, что на пути к каждой победе есть свои трудности, свой груз — то, что предшествует любому достижению. Это до сих пор помогает мне»,