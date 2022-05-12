Раскрыты имена жюри второго сезона шоу «Ты супер! 60+»

В состав жюри вошли Валерия, Стас Пьеха, Ирина Дубцова и Ильдар Абдразаков.
В новом сезоне оценивать выступления участников будут оперный певец, заслуженный артист России, двукратный обладатель премии «Грэмми» и лауреат премии «Золотая маска» Ильдар Абдразаков; певица, народная артистка России Валерия; поэт, певица и композитор Ирина Дубцова и певец, поэт и музыкант Стас Пьеха.
Двое из звездных судей — Ирина Дубцова и Стас Пьеха — уже оценивали выступления участников в первом сезоне проекта, а Ильдар Абдразаков и Валерия впервые окажутся в креслах жюри «Ты супер! 60+». Напомним, что Валерия является бессменным членом жюри шоу «Маска». Впервые занявший кресло судьи конкурса оперный певец Ильдар Абдразаков уже снискал любовь телезрителей, став победителем третьего сезона шоу «Маска».
«Возраст в паспорте — абсолютная условность! Знаю множество людей старшего поколения, которые могут дать фору молодым. Прекрасный пример жизнелюбия и энергии в любом возрасте — мой первый педагог Миляуша Галеевна Муртазина. В прошлом году мы отметили ее 95-летний юбилей концертом в нашей родной Уфе. Благодаря ней, я знаю, как важно всегда идти вперед и помнить, что на пути к каждой победе есть свои трудности, свой груз — то, что предшествует любому достижению. Это до сих пор помогает мне»,
— поделился Ильдар Абдразаков.
«Это возможность реализовать себя в творчестве, которой у большинства наших взрослых участников не было на протяжении всей жизни! Ведь они так и не стали артистами. И это, наверное, чудо для наших участников — выйти на сцену после стольких лет желания!»
— добавила Ирина Дубцова,
Согласился с ней и Стас Пьеха: «Человек в любом возрасте и абсолютно при любых вокальных и артистических данных может быть счастливым, может попасть на телевидение и спеть на всю страну любимую песню, встретиться с родными и изменить свою судьбу даже в 70 или 80 лет! То есть никогда не поздно быть счастливым, мечтать и дарить свет окружающим».
«Я считаю, что на сколько человек себя ощущает, столько ему и лет. Ученые давно доказали, что наш биологический возраст отличается от прописанного в паспорте и зависит от длины теломеров, которые являются составной частью нашего ДНК. Да что там говорить, у меня перед глазами пример моей любимой бабушки Вали, которая прожила почти 101 год и оставалась оптимисткой до самого последнего дня»,
— рассказала Валерия.