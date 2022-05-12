Магистр "Что? Где? Когда?" рассказал как ругался с создателем передачи

Магистр известнейшей телепередачи «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов дал интервью изданию "Вокруг ТВ", где среди прочего рассказал о ссорах, которые нередко случались между ним и создателем передачи Владимиром Ворошиловым.

Магистр вспомнил, что они с Ворошиловым часто повышали друг на друга голоса, однажды ссора довела до того, что следующие за ней полтора года мужчины общались только через своих референтов, а если в те времена лично сталкивались в коридорах - делали вид, что совершенно не знают друг друга.

Правда, Козлов отвечает, что кричал Ворошилов исключительно на тех, кто мог ему ответить тем же, чем Козлов и занимался.

Также он рассказал, что Наталия Стеценко, генеральный директор "Игра-ТВ" (где сам Козлов является генеральным продюсером) могла ругаться с Владимиром Ворошиловым так активно, что порой дело могло дойти до драки.

«Я с Ворошиловым не мог подраться, мы с ним могли орать друг на друга страшно. Он на меня, я на него», — признался магистр телеигры «Что? Где? Когда?».