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1 час назад

Церемонию вручения ТЭФИ решили перенести

Газета.Ruиещё 4

Церемонию вручения премии ТЭФИ, которая должна была состояться в мае-июне, решено было перенести, она может пройти в конце года. Об этом заявил РИА "Новости" председатель совета комитета индустриальных телевизионных премий, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Церемонию вручения ТЭФИ решили перенести
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Во время специальной военной операции на Украине, как нам представляется, проводить праздничную церемонию ТЭФИ наверняка не правильно. Я думаю, что мы вернемся к этой теме, скорее всего, поздней осенью и в зависимости от военно-политического контекста определимся с характером церемонии. Понятно, что ее можно будет провести в конце этого года",

- рассказал Швыдкой.

Российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств ТЭФИ была учреждена фондом "Академия российского телевидения" в октябре 1994 года. Организаторы переносили церемонию по вручению премии также в 2020 году из-за ограничений, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции. Тогда организаторы опасались проводить публичные мероприятия осенью — в традиционное для ТЭФИ время.

ТВ,Михаил Швыдкой,
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