Церемонию вручения ТЭФИ решили перенести

Церемонию вручения премии ТЭФИ, которая должна была состояться в мае-июне, решено было перенести, она может пройти в конце года. Об этом заявил РИА "Новости" председатель совета комитета индустриальных телевизионных премий, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Во время специальной военной операции на Украине, как нам представляется, проводить праздничную церемонию ТЭФИ наверняка не правильно. Я думаю, что мы вернемся к этой теме, скорее всего, поздней осенью и в зависимости от военно-политического контекста определимся с характером церемонии. Понятно, что ее можно будет провести в конце этого года",
- рассказал Швыдкой.
Российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств ТЭФИ была учреждена фондом "Академия российского телевидения" в октябре 1994 года. Организаторы переносили церемонию по вручению премии также в 2020 году из-за ограничений, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции. Тогда организаторы опасались проводить публичные мероприятия осенью — в традиционное для ТЭФИ время.