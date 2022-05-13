Неприличная частушка, диагноз и другие главные скандалы «Поля чудес»

Нестареющему шоу «Поле чудес» на Первом канале идет уже четвертый десяток лет. Телезрители по-прежнему не только смотрят программу, но и обсуждают ее. Настоящий шквал эмоций вызвала недавняя история с беженкой из Донбасса, получившей невероятное количество подарков. А какие еще происшествия на «Поле чудес» памятны до сих пор?

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Проклятая подсказка

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Сколько существует программа, столько ведущие предупреждают зал о вреде подсказок и об их последствиях для игроков. Однако избежать неприятных ситуаций удавалось не всегда. Иногда даже возникал вопрос: а действительно ли подсказчики в душе желали добра тем, кто стоял у барабана?

Сотый выпуск передачи решили снимать в цирке на Цветном бульваре. Претендент на главный приз — автомобиль Volvo открыл в слове три буквы, и до победы было рукой подать. Во время минуты, данной на размышление, кто-то в зале произнес заветное слово. Нарушителя удалили, но задание игроку были вынуждены заменить. С новым финалист шоу не справился и в качестве поощрительного приза унес с собой лишь видеомагнитофон. В ушах участников и зрителей программы еще долго звучал вопрос Леонида Якубовича: «Согласны ли вы, что правила должны соблюдаться всегда?»

Про зайца и яйцо

Все, что отчебучивают дети на капитал-шоу, происходит, конечно же, с подачи взрослых. Поскольку «Поле чудес» зрители смотрят в записи, из программы всегда можно убрать все лишнее. Так что знаменитая частушка про зайца и яйцо прозвучала в одном из выпусков неслучайно. Спел ее, хлопая ресницами, ребенок, сын одной из участниц. Правда, вторая часть частушки была подредактирована и звучала так: «Cунул лапу — нет яйца, так и шлепнулся с крыльца».

Сделал выбор и психанул

Удивительно, что своих эмоций в одном из выпусков «Поля чудес» не сдержал профессиональный психиатр, прибывший на программу аж из Хабаровска. Возможно, сказались перелет и усталость. После того как стрелка указала на сектор «Приз» на барабане, участник упорно отказывался брать деньги взамен содержимого черного ящика. Якубович дошел до двух тысяч долларов, но все было безрезультатно. После вскрытия ящика в нем обнаружилось здоровое яйцо, что тоже не устроило психиатра. Он даже назвал тех, кто работает над передачей жуликами. Яйцо оказалось искусственным, в нем находился чек на десять тысяч долларов. После этого впечатлительный участник едва не лишился чувств.

Пошутил на свою голову

Однажды ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович поделился в эфире другого шоу, как помогал гостям в студии своей программы избавляться от лишнего напряжения. Леонид Аркадьевич шутил: «Ребята, слово “играть” засуньте куда-нибудь, потому что 21-й век на дворе. Девять взрослых человек с образованием полтора часа всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это — диагноз! Это шизофрения. Не за этим же приехали, вас кто-то живым и здоровым увидит на экране — все, человек будет пить до утра, не дай Бог привет передадите — это обморок». Нашлись те, кто перевернул все с ног на голову — якобы знаменитый теледеятель всерьез считает всех участников «Поля чудес», мягко говоря, недалекими.

«Как животные!»