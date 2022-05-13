Малышева включила мем про саму себя в передачу «Жить здорово!»

Телеведущая Елена Малышева решила в свою пользу использовать интернет-мем с ее фразой из передачи «Жить здорово!». Выпуск, названный в честь шутки появился на сайте телеканала.

«Это норма, дорогие друзья», – сказала телеведущая.

Елена Малышева в ходе передачи рассказала, что эта вставка станет частью передачи и связано это с тем, что пользователям Сети понравилась фраза. Цикл будет посвящен явлениям, которые являются нормой.

Телеведущая объяснила своем соведущему мем и попыталась повторить ту позу, в которой была запечатлена.