Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
2 минуты назад

Галустян раскрыл отношение к критике

Lenta.ru

Популярный российский актер и комик, ведущий шоу «Звезды в Африке» на телеканале ТНТ Михаил Галустян раскрыл отношение к критике своих проектов. Об этом он рассказал в интервью для журнала «Стольник».

Галустян раскрыл отношение к критике
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Галустяна, он хорошо относится к конструктивной критике от авторитетных коллег.

«Я часто даю свои работы в первую очередь на суд коллег и как раз хочу, чтобы они меня подвергали критике»,

— уточнил комик.

Также актер заявил, что благоприятно воспринимает рекомендательные замечания, которые высказывает аудитория. При этом он отметил, что не считает такие комментарии настоящей критикой.

«Критиковать могут компетентные люди, некомпетентные могут просто выразить свое мнение, иногда очень емко и категорично»,

— добавил он.

ТВ,Михаил Галустян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители