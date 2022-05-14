Энистон станет последней гостьей шоу Эллен ДеДженерес

О том, что собирается закрыть «The Ellen Show», телеведущая объявила около года назад. Последний выпуск программы выйдет в эфир 26 мая, сообщает Daily Mail.

Фото: Кадр из сериала "Утреннее шоу" Кадр из сериала "Утреннее шоу"

Гостьей заключительного выпуска шоу станет актриса Дженнифер Энистон. Примечательно, что именно она же была первой приглашенной звездой «The Ellen Show» в 2003 году. Позже актриса много раз приходила в студию и общалась с ДеДженерс. Последний выпуск шоу станет для Энистон уже двадцатым, в котором она приняла участие.

В заключительном выпуске шоу также примут участие Билли Айлиш и Пинк.

Напомним, что «The Ellen Show» выходило в эфир на протяжении 19 лет, с 2003 года, и пользовалось популярностью. Решение закрыть программу Эллен ДеДженерес объяснила тем, что хочет сменить род деятельности, больше времени уделять вопросам защиты окружающей среды и заняться собственными телепроектами.