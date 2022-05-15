Чурикова высказалась об итогах "Евровидения"

"В конкурсе не существует вакуума, поэтому конъюнктура и повестка всегда отражаются на результате. С другой стороны, нельзя отрицать, что песня — вполне себе достойный музыкальный продукт. Два таких пункта друг другу не противоречат. Но украинские заявки некоторых прошлых лет чисто музыкально гораздо сильнее", — рассказала Яна Чурикова.