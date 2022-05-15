Чурикова высказалась об итогах "Евровидения"

Телеведущая Яна Чурикова прокомментировала результаты международного музыкального конкурса «Евровидение-2022». Слова ведущей приводит издание "Лента.ру".
По мнению Яны Чуриковой, на результаты конкурса в том числе повлияла нынешняя ситуация.
"В конкурсе не существует вакуума, поэтому конъюнктура и повестка всегда отражаются на результате. С другой стороны, нельзя отрицать, что песня — вполне себе достойный музыкальный продукт. Два таких пункта друг другу не противоречат. Но украинские заявки некоторых прошлых лет чисто музыкально гораздо сильнее", — рассказала Яна Чурикова.
Накануне стали известны результаты конкурса «Евровидение-2022». Самый высокий балл по итогам зрительского голосования набрала песня Stefania украинской группы Kalush Orchestra. Жюри поставили Украину на четвертое место после Великобритании, Швеции и Испании. Но голосование зрителей стало решающим. на первое место вышла Украина, второе заняла Великобритания, а третье досталось Испании.
По правилам конкурса, в следующем году он должен пройти в стране-победительнице. Но Испания уже сообщила о готовности принять "Евровидение" у себя.