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16 минут назад

«Ералаш» достался заклятому врагу жены Бориса Грачевского

Popcake.tv

Полтора года назад из-за коронавируса скончался Борис Грачевский. С того дня его вдова Екатерина Белоцерковская судилась с Аркадием Григоряном за «Ералаш».

«Ералаш» достался заклятому врагу жены Грачевского
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Дело в том, что Аркадию принадлежала 50,01% доля в компании, а Грачевский имел 49,99%. Такой раздел показался семье Бориса Юрьевича странным. Они считают, что это произошло после непонятной сделки Аркадия. Тогда мужчина присоединил какую-то компанию, что-то реорганизовав и в итоге получив контрольный пакет акций. И даже разница в несколько сотых процента позволяет Григоряну полностью распоряжаться «Ералашем».

Екатерина Белоцерковская тут же обратилась в суд с намерениями доказать, что Грачевский был обманут и не знал о махинациях Аркадия. Более того, вдова пыталась доказать, что подпись Бориса на бумагах поддельная. Но недавно девушка устала от разбирательств и отказалась от иска. Белоцерковская надеялась на моральные устои Аркадия и хотела все решить мирным путем. Но Григорян шел до конца. Суд встал на его сторону. Более того, мужчина выдвинул встречный иск и взыскал с Екатерины судебные издержки. Теперь она должна ему 100 тысяч рублей.

ТВ,Екатерина Белоцерковская,Аркадий Григорян,Борис Грачевский,
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