Ведущий Александр Гордон тайно обвенчался с 20-летней

Александр Гордон, два года назад оформивший развод актрисой Нозанин Абдулвасиевой, снова отправился под венец. Об этом сообщает Passion.

Фото: кадр из передачи кадр из передачи

Новой избраннице всего 20 лет, она учится в Государственном музыкально-педагогическом институте им. Ипполитова-Иванова. Телеведущий познакомился с Софией Каландадзе в 2018 году. Девушка участвовала в большом фестивале в Елабуге, где играла на арфе, а Гордон читал сонеты. Возможно, именно тогда между ними и возник интерес.

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Недавно пара узаконила свои отношения в одном из столичных загсов, а 15 мая решила обвенчаться в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале. Для церемонии Гордон выбрал классический темный костюм, а Каландадзе — белое расшитое кружевое платье в пол и фату.