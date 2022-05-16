Ольга Дибцева стала участницей шоу "Дом-2"

На лобном месте Дибцева представилась именем своей героини Риты Валеевой. Участники проекта не узнали актрису и начали спрашивать ее о том, с какой целью она пришла на проект. Затем Дибцева призналась, что играет главную роль в комедии о границах между реальностью и реалити-шоу "Нереалити". В этот же день состоялся спецпоказ эпизода сериала для участников "Дома-2".