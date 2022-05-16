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1 час назад

Актриса сериала "Нереалити" Ольга Дибцева стала участницей шоу "Дом-2"

Газета.Ru

Звезда сериала "Нереалити" Ольга Дибцева снялась в телепроекте "Дом-2". Выпуск с участием знаменитости вышел 15 мая в эфире телеканала "Ю". Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION.

Ольга Дибцева стала участницей шоу "Дом-2"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На лобном месте Дибцева представилась именем своей героини Риты Валеевой. Участники проекта не узнали актрису и начали спрашивать ее о том, с какой целью она пришла на проект. Затем Дибцева призналась, что играет главную роль в комедии о границах между реальностью и реалити-шоу "Нереалити". В этот же день состоялся спецпоказ эпизода сериала для участников "Дома-2".

Главные роли в "Нереалити" сыграли Дибцева, Николай Фоменко и Инга Оболдина. По сюжету бывшая звезда реалити-шоу Рита Валеева после 10 лет на проекте вынужденно возвращается в обычную жизнь провинциального города.

ТВ,Ольга Дибцева,Николай Фоменко,Инга Оболдина,
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