Ольга Дибцева стала участницей шоу "Дом-2"

Звезда сериала "Нереалити" Ольга Дибцева снялась в телепроекте "Дом-2". Выпуск с участием знаменитости вышел 15 мая в эфире телеканала "Ю". Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION.
На лобном месте Дибцева представилась именем своей героини Риты Валеевой. Участники проекта не узнали актрису и начали спрашивать ее о том, с какой целью она пришла на проект. Затем Дибцева призналась, что играет главную роль в комедии о границах между реальностью и реалити-шоу "Нереалити". В этот же день состоялся спецпоказ эпизода сериала для участников "Дома-2".
Главные роли в "Нереалити" сыграли Дибцева, Николай Фоменко и Инга Оболдина. По сюжету бывшая звезда реалити-шоу Рита Валеева после 10 лет на проекте вынужденно возвращается в обычную жизнь провинциального города.