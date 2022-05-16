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2 часа назад

Пригожин высказался о победе Украины на «Евровидении»

Lenta.ru

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал победу украинской группы Kalush Orchestra на «Евровидении». Его слова приводит РЕН ТВ.

Пригожин высказался о победе Украины на «Евровидении»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«У меня не было ни малейшего сомнения в том, что победит Украина, ни на йоту», — высказался шоумен.

Он подчеркнул, что конкурс несет исключительно политический характер, а Kalush Orchestra заняли первое место только по этой причине, а не в силу хорошего выступления.

Пригожин также назвал ситуацию вокруг «Евровидения» цирком:

«А мы этот цирк просто тиражируем, мы поддерживаем этот цирк, говорим об этих клоунах. Что обсуждать?».

ТВ,Иосиф Пригожин,
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