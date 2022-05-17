Сын Газманова порадовался отсутствию России на «Евровидении»

Сын российского певца Олега Газманова Родион порадовался отсутствию России на международном песенном конкурсе «Евровидении-2022». Об этом он написал на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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По его мнению, «Евровидение» — это фрик-шоу. Он добавил, что это самый предвзятый конкурс в мире. Газманов отметил, что организаторы состязания могут менять оценки жюри по собственному желанию. Он также подчеркнул, что победу на конкурсе обеспечивает наиболее яркий манифест, а не качество вокала.

Выступление украинского музыкального коллектива Kalush Orchestra, который в этом году победил на конкурсе, Газманов назвал довольно слабым.

Ранее российский и украинский журналист Сергей Соседов назвал «Евровидение» «конкурсом фашиствующей Европы».

Музыкальный критик также назвал Европу «четвертым рейхом».