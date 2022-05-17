В Румынии предложили реформировать «Евровидение»

Министр культуры Румынии Лучиан Ромашкану предложил реформировать «Евровидение», отказавшись от жюри. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Ромашкану, песенный конкурс нуждается в перезагрузке, чтобы на результат влияли только голоса зрителей, потому что судейский состав политизирует свои оценки.

«Я хотел бы, чтобы произошла полная перезагрузка "Евровидения", возможно, на базе только голосов зрителей, потому что это политическое разделение голосов, которое мы наблюдаем годами, не имеет ничего общего с художественным исполнением. Давайте всеми способами заявлять о необходимости фундаментальной реформы "Евровидения"», — заявил министр.

Он также отметил, что организаторы «Евровидения» перераспределили оценки, выставленные румынским жюри, и отдали 12 баллов Украине вместо Молдавии.