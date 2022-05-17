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4 часа назад

Что случилось с Михаилом Муромовым?

New Magazine

Популярность пришла к нему после исполнения хита “Яблоки на снегу”. Но уже в начале 90-х певец неожиданно исчез с экранов, перестал участвовать в концертах. Ходили слухи, что он стал злоупотреблять спиртным. Позднее Муромов признался, что действительно имел проблемы с алкоголем.

Что случилось с Михаилом Муромовым?
Фото: New MagazineNew Magazine

Поговаривали, что “кислород перекрыла” певцу сама Алла Борисовна. Но артист все отрицает, говорит, что она здесь не при чем. Впрочем, что о нем только не рассказывали: дружил с Тальковым, был прямым свидетелем его убийства, водил дружбу с Джуной (якобы целительница передала ему часть своей силы), ходил в любовниках у Азизы, имеет кучу внебрачных детей. Михаил Муромов мастерски умеет подогревать интерес к себе даже спустя много лет после того, как ушёл со сцены.

Сегодня он “направо и налево” раздает сенсационные интервью. В свои 72 носит гордое звание холостяка. Потому как с единственной законной женой развелся еще в середине 70-х.

На покой Муромов не собирается, говорит, что до сих пор не может поверить в свой почтенный возраст. Оставаться в форме ему помогают ежедневная зарядка и спортивное прошлое. В юности Михаил Муромов профессионально занимался плаванием и боксом.

ТВ,Михаил Муромов,
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